Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Jagdsitze beschädigt; Unfallflucht "An der Hasel"; Beschädigte Autos

DillenburgDillenburg (ots)

Wissenbach - Jagdsitze beschädigt

Durch die mutwillige Beschädigung von insgesamt fünf Jagdsitzen entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Polizei in Dillenburg ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02771 9070. Die betroffenen jagdlichen Einrichtungen stehen parallel zur Bundesstraße 253 zwischen Wissenbach und Eibelshausen. Die Gemarkungen bzw. Flurstücke heißen Breite Wiese und Windhain. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 21. und Mittwoch 28. Oktober. Auf der "Breite Wiese" bearbeiteten der oder die Täter zwei der vier Trägerpfosten mit einer Axt oder einem Beil. Der anschließende Versuch den Hochsitz mit Kanzel umzustoßen, scheiterte an der Bauweise und führte letztlich "nur" zu einem Schiefstand des Hochsitzes. Auf der Kanzeltür hinterließen der oder die Täter mit gelber Farbe noch einen beleidigenden Schriftzug. Quasi gegenüber standen die vier ebenfalls beschädigten, sogenannten Drückjagdböcke. Zwei wurden umgeworfen, an den anderen beiden die Sitzbretter herausgetreten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg.

Fellerdilln - Unfallflucht "An der Hasel"

Aufgrund bisher vorliegender Erkenntnisse fuhr der Unfallverursacher vermutlich von der Zäunstraße durch die Straße An der Hasel zum Ortsausgang. Das verursachende Auto kam dabei von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten VW Golf, drückte dabei das Heck ein, sodass auch die Heckscheibe brach. Der Schaden am Golf beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag, 07. November, zwischen 21 und 08 Uhr. Bislang ergaben sich keine Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen. Allerdings geht die Polizei aufgrund des Schadens am Golf auch von einem Schaden an dem gesuchten Fahrzeug aus. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die typischen Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug beobachtet? Wo steht seit Samstagmorgen ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771 9070.

Beschädigte Autos 1. Wetzlar Die Tatzeit der Sachbeschädigung an dem silbernen Ford Focus lässt sich ziemlich genau einschränken auf zwischen 17 und 17.3 Uhr am Mittwoch, 04. November. Der Pkw parkte vor dem Anwesen Lampertsgraben 14. An dem Auto wurde ein Scheibenwischer abgebrochen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem vorangegangenen Streit vor dem Haus. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet?

2. Aßlar An der Fahrerseite des weißen Seat Arona zieht sich über beide Türen ein durchgehender Kratzer. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Seat parkte zur Tatzeit zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag und 10.15 Uhr am Freitag, 06. November vor dem Anwesen Sovranostraße 3d

3. Braunfels Durch mutwilliges Verkratzen von Heck und hinterem rechten Kotflügel entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 1000 Euro. Der betroffene rote Dacia Duster parkte zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 08 Uhr am folgenden Samstag, 07. November auf einem offenen Garagenhof zwischen dem Spechtweg und dem Uhuweg.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Sachbeschädigungen an den Autos bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Martin Ahlich

Rückfragen zu diesen Meldungen bitte ausnahmsweise unter Tel. 06421 406120.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell