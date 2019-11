Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 durch Falschfahrer

Rostock (ots)

Am 25.11.2019 gegen 22:59 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Süd und Rostock Ost, Fahrtrichtung Überseehafen, ein schwerer Verkehrsunfall. Der 67-jährige Fahrer eines PKW Opel, fuhr als "Geisterfahrer" auf der BAB 19 auf der falschen Richtungsfahrbahn. Ein PKW VW Golf, welcher auf der linken Fahrspur in Richtung Überseehafen fuhr, konnte geistesgegenwärtig nach rechts ausweichen. Es kam aber noch zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW VW kam in der Nebenanlage, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der 36-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und musste in der Klinik behandelt werden. Der Unfallverursacher blieb mit seinem PKW Opel nach wenigen Metern an der Mittelschutzplanke stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Falschfahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort war dem Fahrer nicht mehr möglich. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt. PHK Becker Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

