Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Gullideckel auf Fahrbahn gelegt - Zwei Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Gullideckel auf die Fahrbahn der Umgehungsstraße gelegt. Zwei Pkw-Fahrer, die in Richtung Neuburgweier unterwegs waren fuhren gegen 05.45 Uhr in Höhe der Sonnenstraße über den Gullideckel. Hierbei wurden die Fahrzeuge beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

