Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wachmann stellt Einbrecher in Lagerhalle im Rheinhafen

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter brach am späten Montagabend in eine Lagerhalle im Karlsruher Rheinhafen ein. Nachdem ihn ein Wachmann auf frischer Tat entdeckt hatte, ergriff der Einbrecher ohne Beute die Flucht.

Um 22.55 Uhr stellte ein Sicherheitsmitarbeiter in der Fettweisstraße fest, dass das Rolltor einer Lagerhalle gewaltsam aufgebogen war. Bei genauerer Nachschau ertappte er in der Halle einen Mann, der offensichtlich gerade in das Lager eingebrochen war. Beim Erblicken des Wachmanns ergriff der Unbekannte die Flucht und rannte in Richtung Koellestraße davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen. Laut Zeugen war der Einbrecher rund 185 cm groß, von europäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunkelgrauen, langen Hose, einer grauen Jacke, Sportschuhen, einer Wollmütze und einem Schal im Gesicht. In der Hand trug er eine rote Rohrzange, mit der er zuvor mutmaßlich das Rolltor der Lagerhalle aufgebogen hatte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

