POL-EL: Samern - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 07.45 Uhr auf der Ohner Straße in Höhe einer dortigen Gaststätte zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Dabei stießen die Außenspiegel zweier PKW gegeneinander. Ein Unfallbeteiligter fuhr anschließend in Richtung Samern davon.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

