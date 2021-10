Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind am Freitag in Bocholt zusammengestoßen. Eine 14-Jährige wollte gegen 14.10 Uhr die Petersfeldstraße in Höhe des Biemenhorster Wegs queren. Dabei stieß sie mit einer Unbekannten zusammen, die dort ebenfalls unterwegs war. Sie war circa 20 Jahre alt, etwa 1,76 Meter groß und hatte braune Haare. Sie fuhr ein schwarzes Damenrad. Die Polizei bittet diese sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

