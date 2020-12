Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

GoslarGoslar (ots)

Neben sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen verzeichnete die Polizei Goslar während Ihrer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs am Montag auch 12 Verstöße gegen die Vorgaben für Lenk- und Ruhezeiten.

An der Bundesstraße 4 in Bad Harzburg, kontrollierten die Polizisten zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr, den vom Torfhausberg kommenden Verkehr und hielten sieben LKW zur Überprüfung an, keiner hiervon blieb ohne Beanstandung.

Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von netto 32 Km/h, droht einem Fahrer ein Fahrverbot. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für LKW auf dieser Strecke beträgt 20 Km/h.

Bei einer Zugeinheit war außerdem die zulässige Gesamthöhe überschritten. Hier musste die Weiterfahrt untersagt werden, bis das Fahrzeug vorschriftsmäßig beladen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339-125

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell