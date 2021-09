Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifenstecher am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots)

Ein Reifenstecher hat am helllichten Donnerstagnachmittag in der Wolpertstraße zugeschlagen. Am Abend meldete eine Frau, dass an ihrem Pkw alle vier Reifen plattgestochen wurden. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Erste Ermittlungen ergaben konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen, der gegen halb 4 durch die Straße lief. Es handelt sich um einen Mann mit südländischem Äußeren, etwa 25 bis 30 Jahre alt, dünne Statur, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit einem blauen Polo-Shirt und einer langen schwarzen Trainingshose sowie weißen Nike-Sneakern.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

