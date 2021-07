Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist im RE 2 von Essen nach Münster/ Bundespolizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag (08. Juli) um 14:11 Uhr fuhr eine Frau mit dem RE 2 von Essen nach Münster. Kurz vor Erreichen des Hauptbahnhofs Münster bemerkte sie, dass ein Mann sein Geschlechtsteil entblößt hatte und daran manipulierte. Bereits in Essen sei ihr der Mann mittleren Alters aufgefallen. Er führte Notenblätter mit, die er mit einem grünen Textmarker bearbeitet hatte. Er trug eine randlose Brille und ein sandfarbenes Basecap. Sensibilisiert durch ähnliche Berichterstattungen der vergangenen Tage, meldete sie sich später telefonisch bei der Bundespolizei in Münster, um den Vorfall zu anzuzeigen. Der Mann war in Münster bereits ausgestiegen und zum Meldezeitpunkt nicht mehr auffindbar.

Die Bundespolizei bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder unter 0251 / 97 437-0 zu melden.

