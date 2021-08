Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Transporter in der Lortzingstraße aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst, das Schloss der Schiebetür eines Citroen Jumper aufzubrechen. Nachdem dies misslang, wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrgastraum des in Höhe Lortzingstraße 16 geparkten Transporters wurden ein Elektro-Heckenschneider und eine Benzin-Motorsense entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

