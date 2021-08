Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Werkstattgebäudes der IHK in der Adam-Müller-Straße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:30 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr über den Brand informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Während der Löscharbeiten war die Adam-Müller-Straße für circa anderthalb Stunden voll gesperrt, dann für eine weitere knappe Stunde nur einseitig in Fahrtrichtung Fröhnstraße befahrbar. Im Gebäude hielt sich niemand auf. Nach Begehung durch die Kriminalpolizei konnte zweifelsfrei ein technischer Defekt in einem Verteilerkasten eines Werkstattraumes als brandursächlich ermittelt werden. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften und 9 Fahrzeugen vor Ort. Drei Feuerwehrmänner trugen leichte Schnittverletzungen davon. Nach einer ersten Schätzung könnte der Schaden rund 500.000 Euro betragen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell