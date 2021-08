Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Warnung vor erneutem Auftreten eines Trickdiebes

Zweibrücken - Trickdiebstahl (ots)

Zeit: 10.08.2021, 16:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße SV: Opfer eines Trickdiebes wurde am Dienstagnachmittag ein 81-jähriger Mann, der in der Fußgängerzone von einem akzentfrei Hochdeutsch sprechenden Mann gefragt wurde, ob er ihm 30 Cent Kleingeld geben könne. Als der 81-Jhrige seinen Geldbeutel öffnete, zeigte der Fremde mit dem Finger in das Kleingeldfach und der Angesprochene gab ihm daraufhin ein wenig Kleingeld. Der unbekannte Mann entfernte sich dann zu Fuß. Kurz danach bemerkte der Senior, dass aus seiner Geldbörse ein 50 EUR-Schein abhandengekommen war. Dieser kann nur von dem unbekannten Mann unbemerkt entnommen worden sein, als dieser mit seinem Finger in das Kleingeldfach der Geldbörse gezeigt hatte.

Der Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: Mann mittleren Alters, ca. 160 cm groß, kräftige Statur, europäischer Phänotyp, Hochdeutsch sprechend.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat und warnt vor einem weiteren Auftreten der Person. Angesprochene sollten dann sofort per Handy die Polizei anrufen und nicht erst selbst zur Polizei fahren. |pizw

