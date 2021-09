Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schuppen steht in Flammen

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zum Freitag hat es auf einem Hof gebrannt. Ein Schuppen stand in Flammen. Bereits im Frühjahr brannte es mehrmals auf dem Grundstück (wir berichteten mehrfach, siehe auch Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom 30. August 2021: https://s.rlp.de/wZYhi). Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen, ob der aktuelle Brand in einem Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Ereignissen steht. Durch das Feuer wurde der Schuppen zerstört und eine angrenzende Mauer beschädigt. Der Schaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Derzeit ist die Brandursache nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hierzu ist auch ein Brandgutachter beauftragt. |erf

