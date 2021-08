Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Fahrzeugteile und Navigationssystem aus SUV gestohlen

Bad Laer (ots)

Am Thieplatz geriet in der Zeit von Sonntagabend (21.30 Uhr) bis Dienstagvormittag (11.20 Uhr) ein BMW X5 ins Visier von Unbekannten. Der Wagen stand auf dem Parkplatz neben einem Schnellrestaurant, als sich der oder die Täter an dem Schloss des schwarzen SUV zu schaffen machten. Aus dem Inneren des Pkw entwendeten sie mehrere Fahrzeugteile und das Navigationsgerät. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

