Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec von Fahrradträger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagmittag (14 Uhr) und Mittwochmorgen (10 Uhr) ist in der Straße "Am Natruper Holz" ein schwarzes Pedelec der Marke "Stevens" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter knackten das Schloss des Zweirades, welches auf einem Fahrradträger eines grauen Volvos in der Nähe des "Wilkienskamp" befestigt war und machten sich damit aus dem Staub. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrrades geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327 -3203 oder -2215 zu melden.

