Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlafend auf dem Gehweg

Kaiserslautern (ots)

Seinen Rausch konnte ein Mann aus dem Landkreis in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Der sturzbetrunkene 37-Jährige war der Polizei am späten Mittwochabend als "hilflose Person" gemeldet worden. Er lag in der Apfelstraße auf dem Gehweg und schlief - und ließ sich weder vom Rettungsdienst noch von Mitarbeitern der städtischen Ordnungsbehörde dazu bewegen aufzustehen.

Weil der Zustand des Mannes eine Einweisung ins Krankenhaus nicht zuließ, die Eltern den 37-Jährigen aber auch nicht aufnehmen konnten, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Polizeigewahrsam genommen. Noch bevor er für den Transport zur Dienststelle in den Streifenwagen bugsiert werden konnte, entledigte sich der Mann eines Teils der alkoholischen Getränke, die er zu sich genommen hatte. Anschließend wurde er in einer Zelle untergebracht und durfte weiterschlafen. Die Rechnung erhält er in den nächsten Tagen per Post. |cri

