Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Baumaschine entwendet

Heiden (ots)

Aus einem Materiallager in einem Neubaugebiet in Heiden haben Unbekannte am Wochenende eine Rüttelplatte gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in den eingezäunten Bereich an der Marienstraße eingedrungen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

