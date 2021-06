FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Donnerstag

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter - Drei Einsätze am Donnerstag

Wetter (Ruhr)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Donnerstag um 12:07 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Weststraße alarmiert. Der Pflegedienst hatte einen Termin mit der Bewohnerin und diese öffnete die Tür nicht. Aufgrund einer Vorhängekette konnte die Tür mittels eines Zweitschlüssels durch die Pflegekraft nicht geöffnet werden. Durch die Einsatzkräfte wurde die Kette mittels Bolzenschneider geöffnet und die Bewohnerin konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach zwanzig Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Esborn wurde um 16:07 zu einem gemeldeten Flächenbrand in der Wasserstraße alarmiert. Hier war durch Silvesterfeuerwerk eine Wiesenfläche von ca 10 x 10 Meter in Brand geraten. Durch Mitarbeiter einer nahe gelegenen Wohneinrichtung wurden erfolgreich erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Zum Abschluss wurde der komplette Bereich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nach einer guten halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Aufgrund der vorgefundenen Lage brauchte die Löscheinheit Esborn nicht ausrücken. Zur Ermittlung der Verursacher war die Polizei ebenfalls vor Ort.

Aufgrund eines Paralleleinsatzes in Gevelsberg wurde die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel um 21:20 Uhr in die Straße "Auf dem Hövel" alarmiert. Kurz nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte konnte der Einsatz abgebrochen werden, weil die Drehleiter der Feuerwehr Gevelsberg den Einsatz übernehmen konnte.

