FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntag um 16:01 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Kirche" alarmiert. Ein Passant hatte den Warnton wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte nicht mehr festgestellt werden, in welcher Wohnung des Hauses der Rauchmelder ausgelöst hatte. Daraufhin wurden die einzelnen Mieter befragt und in einer Wohnung wurde dann mitgeteilt, dass das Warngerät vor einigen Minuten ausgelöst hatte, da die Batterie leer war. Der Übeltäter konnte somit entdeckt werden und die Einsatzkräfte rückten daraufhin ein.

