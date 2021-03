Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer flüchtet vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45139 E-Ostviertel:

Kurz vor Mitternacht sollte am Mittwochabend (3. März) ein Krad im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich Burggrafenstr. / Gerlingstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Trotz der Anhaltezeichen reagierte der Fahrzeugführer nicht und setzte seine Fahrt fort. Diese führte zunächst über die Goldschmidtstraße in Richtung Katzenbruchstraße. Während der Flucht befuhr der Fahrzeugführer mindestens einmal die Fahrspuren für den Gegenverkehr und missachtete eine rotlichtzeigende Ampel. Glücklicherweise ist es zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Im Bereich der Straße "Am Kreuz" konnte der Fahrzeugführer über einen Fußweg in nördliche Richtung flüchten. Eine sofort durchgeführte Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer und / oder seines Fahrverhaltens machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0 /AS

