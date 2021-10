Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Gegen Zaun gefahren

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 73-Jähriger am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr verursachte, als er beim Zurücksetzen seiner Sattelzugmaschine in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße einen Gartenzaun beschädigte.

Aalen: Aufgefahren

Um einem Radfahrer das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt eine 48-Jährige ihren VW am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der Friedrichstraße an. Eine 43-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Die 48-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Sachbeschädigung

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte des Aalener Polizeireviers fest, dass vermutlich am Sonntag die Bushaltestelle "Lenzhalde" in der Hegelstraße mit oranger Farbe besprüht wurde. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1080 zwischen Abtsgmünd-Hohenstadt und Abtsgmünd erfasste ein 46-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Aalen: Kradlenker übersehen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Willy-Brandt-Straße übersah eine 63-Jährige am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr einen 18 Jahre alten Yamaha-Fahrer, der seinerseits ebenfalls aus Richtung Hasennest in den Kreisel eingefahren war. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Rosenberg: 10.000 Euro Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 18-Jährige bei einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Die Fahranfängerin setzte zur Unfallzeit mit ihrem Renault auf der Landesstraße 1060 zwischen Willa und Rosenberg zum Überholen eines Lkw an. Da dies jedoch wegen Gegenverkehr nicht möglich war, scherte sie wieder nach rechts ein. Hierbei rollte eine Getränkedose unter das Bremspedal ihres Fahrzeuges, weshalb die 18-Jährige nicht mehr bremsen konnte. Sie steuerte den Pkw in eine Parkbucht, wo dieser einen Stein überfuhr und durch einen Baum zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker verursachte am Donnerstagmittag zwischen 13 und 15 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen VW Golf beschädigte, der in der Lindenhofstraße abgestellt war. Der Verursacher war vermutlich mit einem silberfarbenen Fahrzeug unterwegs. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Aufgefahren - 8000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 55-Jährige ihren Audi am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr an der Einmündung Dörrerweg / Stuttgarter Straße anhalten. Eine 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mitsubishi auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Mutlangen: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall zu, der sich bereits am Mittwoch ereignete. Gegen 17.30 Uhr befuhr die Fahranfängerin mit ihrer Yamaha die B 298, wo sie wegen zu schnellem Fahren auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen kam und zu Boden stürzte. Die 18-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Mutlangen gebracht.

