Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Mann nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Mann nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei durch Zeugenhinweise darüber informiert, dass ein Mann an einem Zaun mit Blick zum Volksfestplatz stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der 53-jährige Mann versuchte zunächst mit seinem Fahrrad zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit festgenommen werden. Er muss nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen.

