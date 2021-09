Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Auto beschädigt

Aalen (ots)

Weinstadt: Zwei Auffahrunfälle im Berufsverkehr

Am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach der Anschlussstelle Beutelsbach gleich zu zwei Auffahrunfällen. Zunächst fuhr ein 42-jähriger Chevrolet-Fahrer auf den VW einer vor ihm fahrenden 29-jährigen Autofahrerin auf. Der hinter dem Chevrolet fahrende 24-jährige Audi-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Chevrolet auf. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Auffahrunfall, als eine 40-jährige Hyundai-Fahrerin auf den VW eines 53-Jährigen auffuhr. Es kam lediglich zu Blechschäden an den Pkw, verletzt wurde bei den Unfällen glücklicherweise niemand.

Waiblingen-Hegnach: Auto beschädigt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden an einem in der Eberhardstraße geparkten Mercedes alle vier Reifen zerstochen, beide Außenspiegel abgetreten und das Auto zusätzlich noch stark verkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach: Lkw contra Pkw

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Backnang. Ein 30 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 45-jährige Mercedes-Fahrerin kurz vor Waldrems verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Zwei Autos bei Unfallflucht beschädigt

Am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr wurden in der Röntgenstraße zwei Pkw von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen an den beiden Autos wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln dürfte. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell