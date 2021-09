Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Papiertonne angezündet - Unfall auf der B29

Aalen (ots)

Aalen: Papiertonne angezündet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an der Karl-Weiland-Halle in der Friedrichstraße eine blaue Papiertonne ein Stück vom Hallenbereich weggezogen und anschließend angezündet. Wie bereits am Morgen berichtet wurden auch vor einem Schulgebäude in der Friedrichstraße und in der Kanalstraße zwei Tonnen entzündet.

Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Hüttlingen: Unfall auf der B29

Am Donnerstag gegen 07:50 Uhr wollte ein 46-jähriger VW-Fahrer an der Auffahrt "Albanus" nach links auf die B29 einfahren. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund eines abbiegenden LKW den dahinterfahrenden VW Polo einer 53-jährigen Lenkerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei einstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

