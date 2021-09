Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lammknochen aufgefunden, Verkehrsunfall, Rebstock beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Lammknochen aufgefunden

Am Mittwochvormittag gegen 09 Uhr wurde vor einem Müllcontainer im Dr-Henryk-Fenigstein-Weg eine Plastiktüte mit mehreren Kilogramm Schlachtabfällen und Lammknochen aufgefunden. Bereits eine Woche zuvor wurde dort bereits der Schädel eines Lammes abgelegt. Da die entsorgten Schlachtabfälle möglicherweise im Zusammenhang mit den getöteten Schafen stehen, über die bereits am 14.09.2021 berichtet wurden, werden Zeugen darum gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Ursprungsmeldung vom 14.09.2021

Zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstagabend 17:45 Uhr entwendeten mehrere Täter zwei Schafe von einer Weide auf dem Tafelberg in Hessental, nachdem sie zunächst den Zaun um das dortige Gelände beschädigt hatten. Anschließend brachten sie die beiden Schafe, bei denen es sich um ein Mutterschaf und dessen Lamm handelte, zu einer in der Nähe gelegenen bepflanzen Fläche bei den dortigen Tennisplätzen und töteten diese. Eines der beiden Schafe wurde ausgenommen und entwendet. Das zweite Schaf wurde dort zurückgelassen. Der durch die Personen verursachte Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Fichtenau: Rebstock beschädigt

Zwischen Montag und Mittwoch wurde ein Rebstock im Brettenweiherweg angebohrt und anschließend abgeschnitten. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Fichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07962 379 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

Untermünkheim: Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Am Donnerstagvormittag gegen 08 Uhr wollte ein 31-jähriger Ford-Fahrer von der B19 in Richtung Schwäbisch Hall, nach links in die K2573 einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 52-jährigen Opel-Fahrer, welcher auf der B19 entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Ford gegen eine 42-jährige VW-Fahrerin geschleudert wurde, welche an der K2573 wartete. Durch den Unfall wurde der 52-Jährige schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik verbracht. Der 31-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 39 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell