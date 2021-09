Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Polizeirevier unter neuer Leitung - Henninger folgt auf Jatzko

Das Schorndorfer Polizeirevier bekommt zum 01.10.2021 mit Marc Henninger einen neuen Leiter. Der 43-Jährige tritt damit die Nachfolge von Polizeioberrat Markus Jatzko an, der zum 01.02.2021 zum Landespolizeipräsidium nach Stuttgart gewechselt war. Mit der kommissarischen Leitung des Schorndorfer Reviers war seither der Erste Polizeihauptkommissar Dierk Hampl betraut. Der in Schaffhausen in der Schweiz geborene, verheiratete zweifache Familienvater trat 1999 bei der Bereitschaftspolizei Lahr in den mittleren Polizeidienst ein. Nach Beendigung seiner Ausbildung im Jahre 2002 war er zunächst für zwei Jahre bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit bei der Bereitschaftspolizei tätig, ehe er zum Polizeipräsidium Stuttgart wechselte, wo er bis 2006 unter anderem im Streifendienst sowie als Jugendsachbearbeiter seinen Dienst verrichtete. Nach erfolgreichem Studium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen stieg er 2009 in den gehobenen Polizeidienst auf. Im Anschluss Danach bekleidete er verschiedene Ämter bei den Polizeipräsidien Stuttgart und Mannheim, beispielsweise als stellvertretender Leiter des Reviers Mannheim-Neckarstadt sowie beim Landespolizeipräsidium und stieg 2016 schließlich nach abgeschlossenem Masterstudium in den höheren Polizeidienst auf. Seither war der in Waiblingen wohnhafte Polizeioberrat erneut beim Landespolizeipräsidium tätig, ehe es ihn nun in die Geburtsstadt Gottlieb Daimlers verschlug. Der passionierte Hobbyläufer freut sich sehr auf seine neue Aufgabe: "Mit dem Wechsel zum Polizeirevier Schorndorf geht für mich ein Wunsch in Erfüllung. Nirgends bei der Polizei ist man näher an den Bürgerinnen und Bürgern. Ich möchte meinen Beitrag zu mehr Sicherheit in Schorndorf leisten und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich tagtäglich genau dafür einsetzen."

