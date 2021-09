Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Mülltonnen - Unfallflucht - Kanister entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Mülltonne in Brand gesetzt

Ein Unbekannter setzte am Donnerstag gegen 00:25 Uhr eine schwarze Restmülltonne in Brand, welche vor einem Schulgebäude in der Friedrichstraße abgestellt war. Ein vorbeikommender Passant schob die Tonne vom Gebäude weg und verständigte die Feuerwehr. Auch in der Kanalstraße wurde nur Minuten vorher eine Papiertonne von Unbekannten angezündet. Durch Beamte des Polizeireviers Aalen wurden drei in unmittelbarer Nähe der brennenden Tonne stehende Müllcontainer außer Reichweite des Feuers gebracht. Hinweise auf den oder die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Dewangen: Trickbetrüger?

Bei der Kassenabrechnung am Mittwochabend stellte die Marktleiterin eines Einkaufsmarktes in der Fachsenfelder Straße einen Fehlbetrag von 400 Euro fest. Am Nachmittag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr hatten sich in dem Geschäft zwei dunkelhäutige Männer aufgehalten, welche bei den beiden Kassiererinnen mehrfach Geldscheine wechselten. Möglicherweise entstand der Fehlbetrag durch einen sogenannten Wechselfallenbetrug.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochmorgen zwischen 4 und 6.30 Uhr einen BMW Kombi, der auf einem Parkstreifen entlang der Bachstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Mittwochabend. Kurz vor 18.30 Uhr bog eine 61-Jährige mit ihrem Opel Corsa von der Gerokstraße nach rechts in die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Radlerin und erfasste sie mit ihrem Fahrzeug. Die 53-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Aalen: Schaden verursacht und geflüchtet

Beim Ausparken ihres BMW beschädigte eine 32-Jährige am Mittwochmittag kurz vor 12.30 Uhr einen am Proviantamt geparkten Subaru, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin fuhr davon, konnte jedoch aufgrund Zeugenhinweisen rasch ermittelt werden.

Lauchheim: Kanister samt Inhalt entwendet

Zwischen Donnerstag 2.9. und dem gestrigen Dienstag brachen Unbekannte einen Stahlblechcontainer auf, der in einem Waldgebiet im Gewann Stockhau aufgestellt ist. Aus dem Container entwendeten die Täter 30 5-Liter-Kanister mit 2-Takt-Benzin und 4 20-Liter-Kanister Kettenöl im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Aalen: Mofafahrer übersehen

Von der Hirschbachstraße kommend, bog eine 42-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr mit ihrem Hyundai nach links über die Gegenfahrbahn in eine Grundstückeinfahrt ab. Hierbei erfasste sie einen ordnungswidrig auf dem Fahrradweg fahrenden Mofafahrer, der in der Folge gegen einen kleinen Baum fuhr. Der 16-jährige Zweiradfahrer blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Abtsgmünd-Leinroden: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 15 Jahre alter Radfahrer am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr zu, als er mit seinem Rad auf einem abschüssigen Waldweg zwischen Dewangen und Leinroden wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Boden stürzte. Der Jugendliche, der zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Sturzhelm trug, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 45-Jähriger seinen VW Golf am Mittwochabend gegen 19 Uhr an der Einmündung Landesstraße 1060 / Bundesstraße 290 anhalten. Eine 54-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf das stehende Fahrzeug auf. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 56-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr mit seinem Schulbus einen Mercedes-Benz, der im Einmündungsbereich Berliner Straße / Magdeburger Straße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 9000 Euro Sachschaden

Auf rund 9000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 39-Jährige am Mittwochnachmittag verursachte. Gegen 17.30 Uhr fuhr sie mit ihrem VW Up vom Fahrbahnrand der Oderstraße in den fließenden Verkehr ein, wobei sie den von hinten heranfahrenden Audi eines 18-Jährigen übersah. Dieser konnte seinen Pkw nicht mehr abbremsen und fuhr auf den VW auf, der dabei gegen einen geparkten Chrysler geschoben wurde. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: E-Bike entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag 17 Uhr und Mittwochmorgen 5.30 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter ein E-Bike, das mit einem Schloss in der Waldauer Straße angeschlossen war. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf ca. 3200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Göggingen: Unfall beim Ausparken

Gegen 12.25 Uhr am Mittwochmittag parkte eine 50-Jährige ihren Audi A6 auf einem Parkplatz in der Straße Zum Steingau rückwärts aus. Hierbei übersah sie den hinter ihr vorbeifahrenden Mazda einer 73-Jährigen und streifte diesen. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Ellenberg: 10.000 Euro Sachschaden

Ein 62-Jähriger verursachte am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Zur Unfallzeit wechselte eine 38-Jährige mit ausreichendem Sicherheitsabstand mit ihrem Fiat Ducato vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein 63-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda Caravan auf den Fiat auf.

