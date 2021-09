Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Rosengarten: Fahrzeugbrand

Ein 46-jähriger Ford-Fahrer war am Donnerstagvormittag gegen 08:15 Uhr auf der B19 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Als er an einer Ampel anfahren wollte, bemerkte der 46-Jährige, das Flammen aus dem Motorraum seines Fahrzeuges schlugen. Der Mann verließ sein Fahrzeug, welches in der Folge vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Die B19 muss während der Löschmaßnahmen und der Reinigung der Fahrbahn vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell