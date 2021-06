Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag (26. Juni 2021) einen Doppelstabmattenzaun am Buschweg. Der Unbekannte fuhr aus nicht bekannten Gründen gegen die Garteneinzäunung und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell