Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 15:05 Uhr und 15:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in einer Tiefgarage in der Oberen Sackgasse einen geparkten Suzuki und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine 38 Jahre alte Opel-Fahrerin missachtete am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Einmündung Beutelsbacher Straße / Ziegeleistraße die Vorfahrt einer 39-jährigen Audi-Fahrerin und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall. Die Audi-Fahrerin sowie ihr neun Jahre alter Mitfahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, der Audi musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Endersbach: Von Straße abgekommen

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 15:55 Uhr in der Beutelsbacher Straße. Eine 81 Jahre alte BMW-Fahrerin verlor aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Straße ab. Anschließend überfuhr sie eine Hecke und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Die Seniorin selbst erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Leutenbach: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag einen in der Walkmühlenstraße geparkten Peugeot und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise auf den unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandalarms rückte die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf am Donnerstag gegen 17:20 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an den Karlsplatz aus. Vor Ort konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um einen Fehlalarm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell