Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (366/2021) Nach Barbis - Einbruchserie auch in Duderstadt, vier Taten in der Nacht zu Mittwoch

Göttingen (ots)

Duderstadt, Wöhnekörben, Breiter Anger, Industriestraße und Westeröder Straße Nacht zu Mittwoch, 29. September 2021

DUDERSTADT (jk) - Kurz nach einer Serie von Einbrüchen in mehrere Betriebe im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis (Landkreis Göttingen, siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5032443) sind jetzt auch Firmen in Duderstadt das Ziel von Einbrechern geworden.

In der Nacht zum Mittwoch (29.09.21) drangen Unbekannte in insgesamt vier Firmengebäude ein und stahlen u. a. Bargeld. Betroffen waren Betriebe in den Straßen Wöhnekörben, Breiter Anger, Westeröder Straße und Industriestraße. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ob es einen Tatzusammenhang mit der Serie in Barbis gibt, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell