Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (363/2021) Einbruch in Einfamilienhaus in Friedland - Wertschrank gestohlen

Göttingen (ots)

Friedland, Weghausstraße

Nacht zu Samstag, 25. September 2021

FRIEDLAND (jk) - In Friedland (Landkreis Göttingen) sind Einbrecher in der Nacht zu Samstag (25.09.21) durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Weghausstraße eingestiegen und haben im Innern Schränke, Schubladen und andere Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entkamen mit einem Wertschrank, in dem sich nach ersten Informationen u. a. mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

