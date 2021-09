Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (362/2021) Unfallflucht in der Sonnensteinstraße oder auf dem Duderstädter ZOB-Parkplatz? - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Sonnensteinstraße, Auf dem Graben/Parkplatz ZOB Freitag, 17. September 2021, zwischen 08.25 und 11.05 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Vormittag des 17. September (Freitag) in Duderstadt (Landkreis Göttingen) einen Opel Zafira beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Bei der Berührung wurde die gesamte Fahrerseite des schwarzen Wagens zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt. Aufgrund erster Erkenntnisse nehmen die Beamten an, dass sich der Vorfall in der Zeit zwischen 10.35 und 11.05 Uhr auf dem ZOB-Parkplatz in der Straße "Auf dem Graben" ereignet hat. Doch auch die Sonnensteinstraße kommt als möglicher Unfallort in Betracht. Von 08.25 bis gegen 10.25 Uhr war der Wagen hier abgestellt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 beim Polizeikommissariat Duderstadt zu melden.

