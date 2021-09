Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitagvormittag ereignete sich in der Bremerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug vom Elf-Freunde-Kreisel kommend in Richtung Bremerstraße. Dort stieß er mit dem rechten Außenspiegel seines Pkw gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 19-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein Drogen-Vortest bestätigte diese Annahme. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. |pvd

