Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen hat's gekracht

Kaiserslautern (ots)

Eine Verletzte und zwei beschädigte Autos - das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in der Donnersbergstraße. Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr, als ein 68-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Mainzer Straße mit seinem Audi nach links in die Nordbahnstraße abbiegen wollte. Dafür musste er die Donnersbergstraße queren, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte mit ihm.

Die Beifahrerin im Audi erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die 65-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Audi trotz Beschädigung fahrbereit blieb, musste das andere beteiligte Unfallfahrzeug abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell