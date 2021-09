Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand schnell gelöscht

Kaiserslautern (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand in einer Freizeiteinrichtung in der Leipziger Straße am Donnerstagvormittag. Kurz vor 11 Uhr fing hier aus noch ungeklärter Ursache ein Sauna-Ofen an zu brennen.

Der Betreiber der Einrichtung bemerkte das Feuer und fing bis zum Eintreffen der Feuerwehr schon selbst mit den Löscharbeiten an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die weiteren Maßnahmen.

Es wurde niemand verletzt und auch der Sachschaden blieb gering, denn er begrenzt sich auf den Ofen selbst. |cri

