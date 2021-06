Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Widerstand

20-Jähriger in Gewahrsam genommen

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr kam es zwischen einem Busfahrer und einem 20-jährigen Fahrgast aus Kamp-Lintfort zu einem Streitgespräch an der Haltestelle der Bahnhofstraße.

Der Fahrgast beabsichtigte sein Fahrrad an einer bestimmte Stelle im Bus abzustellen. An dieser Stelle war jedoch aufgrund weiterer anwesender Fahrgäste zu wenig Platz. Das Fahrrad konnte zudem nicht an einer anderen Stelle im Bus abgestellt werden, da es nirgendwo geeignete Befestigungsmöglichkeiten gab.

Der Busfahrer schickte den 20-jährigen Fahrgast daraufhin aus seinem Bus. Dies akzeptierte der 20-Jährige nicht. Daraufhin rief der Busfahrer die Polizei zur Unterstützung. Der Mann aus Kamp-Lintfort verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und reagierte nicht auf die Aufforderungen der Polizisten.

Ihm wurde ein Platzverweis für den Bereich der Bushaltestelle erteilt. Diesem Platzverweis kam er nicht nach und er verhielt sich weiterhin aggressiv. Anschließend wurde dem Mann unmittelbarer Zwang in Form von körperlicher Gewalt angedroht. Der 20-Jährige entfernte sich dennoch nicht von der Örtlichkeit. Daraufhin versuchten die Beamten, dem Mann die Handfesseln anzulegen. Dabei wehrte er sich, sodass er zu Boden gebracht werden musste.

Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises zur Polizeiwache nach Kamp-Lintfort verbracht. Bei dem Widerstand erlitt der 20-Jährige leichte Kratzer und Schürfwunden am Arm. Die Beamten blieben unverletzt.

