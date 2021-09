Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht gegen einen etwa 65 bis 70 Jahre alten Mann. Der Unbekannte hat am Donnerstagvormittag in der Neukircher Straße einen Unfall verursacht, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Der Mann streifte mit seiner Limousine im Kreuzungsbereich der Neukircher Straße / Donnersbergstraße / Friedhofstraße das Auto einer verkehrsbedingt wartenden 56-Jährigen. Er hielt danach kurz an, gestikulierte und fuhr davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist am Vormittag eine weiße oder hellblaue, viertürige Limousine aufgefallen? Der Fahrer des Wagens ist etwa 65 bis 70 Jahre alt, Brillenträger und hat grau melierte Haare. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

