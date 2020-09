Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Angriff auf Polizeibeamte durch 16-jährigen

Bad Kreuznach, Korellengarten (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach im Korellengarten im Rahmen einer Brennpunktkontrolle eine vierköpfige Personengruppe überprüfen. Ein 16-jähriger wollte sich hierbei der Personenkontrolle entziehen, dabei schlug er in Richtung einer Polizeibeamtin, im weiteren Verlauf nahm er den anderen Polizeibeamten in den "Schwitzkasten", dieser konnte sich nur mit Mühe hieraus wieder selbst befreien. Der Polizeibeamte erlitt hierbei leichtere Verletzungen, konnte aber seinen Dienst fortsetzen, die Beamtin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Auch der Beschuldigte zog sich in dem Gerangel leichte Verletzungen zu. Bei dem Beschuldigten wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden, ein Schnelltest ergab, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Eltern überstellt.

