Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Der Weg zum Döner wurde zum Verhängnis

Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Ulm (ots)

Am Freitag fiel der Ochsenhauser Polizei um 17.45 Uhr in der Schloßstraße ein Autofahrer auf, der mit einem Fiat unterwegs war und dabei den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, versuchte sich der 23-Jährige durch Flucht der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Die beiden Polizisten konnten den Fiat in der Schulstraße trotzdem anhalten und kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrer nicht nur den Gurt vergessen hatte anzulegen, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheines war. Als Grund für die Fahrt gab er an, dass er auf dem Weg zu einem Dönerimbiss sei. Den Fiat hatte sich der junge Mann ohne das Wissen seiner Freundin, von dieser ausgeliehen. Der 23-Jährige sieht nun, neben der Ordnungswidrigkeit wegen des fehlenden Gurtes auch noch einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Anzeige wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges entgegen.

