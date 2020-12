Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugenhinweise nach Unfallflucht in der Lessingstraße gesucht

LeichlingenLeichlingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (08.12.) fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem türkisfarbenen Corsa auf einer Parkfläche in der Lessingstraße in Leichlingen vermutlich rückwärts gegen zwei Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgefallen war der frische Unfallschaden den Autobesitzern am Morgen gegen 8 Uhr.

Ein geparkter BMW und ein geparkter Hyundai wurden dabei beschädigt. Der Schaden an diesen beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 5600 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht haben, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (ct)

