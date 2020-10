Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Aus dem Fenster gesprungen

Am Montag verschwand ein 31-Jähriger aus einem Krankenhaus in Geislingen.

Gegen 15.15 Uhr meldete ein Krankenhaus der Polizei einen verschwundenen Patienten. Der war wohl kurz zuvor operiert worden und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Polizeistreifen suchten nach dem verschwundenen 31-Jährigen. Kurze Zeit später entdeckten sie ihn. Der wollte wohl nicht zurück ins Krankenhaus und flüchtete durch den Fluß Eyb. Mehrere Polizisten eilten ihm durch das Wasser nach. Sie konnten ihn einholen und fixieren. Erst mit Hilfe von Rettungskräften gelang es den in einer Ausnahmesituation befindlichen Mann ruhig zu stellen. Er kam zurück in das Krankenhaus, wo eine weitere medizinische Behandlung notwendig war. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Polizeibeamter leicht.

