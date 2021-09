Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (360/2021) Verkehrsbehinderung auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover aufgrund eines liegengebliebenen Sattelzuges auf dem Hauptfahrstreifen - Einrichten einer Ableitung ab AS Northeim-West

Göttingen (ots)

(kb) Aufgrund eines liegengebliebenen Sattelzuges wird in Kürze eine Ableitung ab der AS Northeim - West für die Dauer der Bergungsarbeiten eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass die AS Northeim-Nord/ Autohof in Rtg. Hannover zur Zeit gesperrt ist. Daher nutzen Sie bitte die AS Echte (Nr. 68), um wieder auf die BAB 7 in Rtg. Hannover zu gelangen.

Es wird nachberichtet, sobald die Ableitung aufgehoben wird.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

