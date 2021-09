Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (357/2021) "Falscher Tischler" bestiehlt Seniorin in Hann. Münden - Schmuck weg, Schadenshöhe unbekannt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kasseler Schlagd

Dienstag, 21. September 2021, gegen 15.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Unter dem Vorwand, ein "vor geraumer Zeit beauftragt gewesener Tischler" zu sein, hat sich ein Betrüger am letzten Dienstag (21.09.21) gegen 15.30 Uhr Einlass in die Wohnung einer Seniorin in der Kasseler Schlagd erschlichen. In der Wohnung verwickelte der Unbekannte die Frau in ein Gespräch und ließ sich u.a. Uhren und auch andere Gegenstände zeigen. Vermutlich während er die Seniorin ablenkte, betrat ein Komplize des Mannes unbemerkt die Wohnung und nahm mehrere Schmuckstücke an sich. Mit dem Diebesgut entkam er anschließend unerkannt. So auch der "falsche Tischler", der irgendwann vorgab, "seine Brille aus dem Auto holen zu müssen" und nicht wiederkam.

Beschreibung:

Ca. 170 cm groß, helles, blondes oder hellbraunes Haar, bekleidet mit hellem Pullover. Weiteres ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell