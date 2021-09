Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (355/2021) Beim Ein- oder Ausparken Renault Clio am Kotflügel beschädigt und abgehauen - Polizei Duderstadt sucht Zeugen für Unfallflucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Am Pferdeteich

Samstag, 18. September 2021, zwischen 13.00 und 14.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein in der Straße "Am Pferdeteich" geparkter Renault Clio am vergangenen Samstag (18.09.21) von einem unbekannten Fahrzeug am hinteren Kotflügel beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 13.00 und 14.30 Uhr. Bei der Berührung entstand an dem schwarzen Kleinwagen ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den/die Verursacher*in liegen zurzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/98010 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

