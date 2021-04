Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 09.04.2021, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw VW die Gevelsberger Straße in Fr. Schwelm, um in Höhe des Kreuzungsbereiches, nach links in die Hattinger Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich übersah er die 50-jährige Ennepetalerin, welche mit ihrem Pkw Suzuki, von der Gevelsberger Straße den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Rosendahler Straße querte. Beim Zusammenstoß wurde der 51-jährige Gevelsberger, welcher sich als Beifahrer im Pkw der 50-jährigen Ennepetalerin befand, leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell