Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Festnahme nach versuchtem Einbruch in Kiosk

Hattingen (ots)

Am 10.04.2021, gegen 01.15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich vier Personen an der Jalousie eines Kiosk an der Bahnhofstraße zu schaffen machten. Er alarmierte umgehend die Polizei, die die Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten zwei jugendliche Täter festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

