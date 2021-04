Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unbekannte randalieren in Schule

Hattingen (ots)

In der Nacht vom 07. auf den 08.04. drangen unbekannte Täter in Räumlichkeiten des Gymnasiums an der Waldstraße ein. Dort betraten sie mehrere Räume, konsumierten Essen und Getränke in der Kantine, hinterließen Zigarettenstummel und verursachten an mehreren Stellen Schäden durch Zündelei. Sie flüchteten unerkannt.

