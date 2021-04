Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Firmeneinbruch

Wetter (ots)

In der Nacht vom 07. auf den 08.04 drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Industriegebiet Schmandbruch ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Laptops und Bargeld. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell