Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 09.04.2021, gegen 16 Uhr, befuhr eine 81-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pkw VW die Straße Wuppermannshof. In Höhe der Kreuzung Kölner Straße / Milsper Straße wollte sie nach links in die Milsper Straße abbiegen. Im Abbiegevorgang übersah sie die vorfahrtberechtigte 33-jährige Düsseldorferin, welche mit ihrem Pkw Seat den Kreuzungsbereich von der Kölner Straße, in Fahrtrichtung Wuppermannshof querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Düsseldorferin leicht verletzte. Zeitgleich übersah eine 36-jährige Schwelmerin, das Unfallgeschehen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw der 81-jährigen auf. Die 33-jährige wurde zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell